Tesei “promuove” la gestione delle società partecipate

PERUGIA - Il riassetto delle società partecipate funziona. «Possiamo dire che non solo tutte le nostre partecipate sono risanate, funzionano e hanno bilanci in ordine, ma stanno crescendo in termini di produttività, efficientamento da tutti i punti di vista e di implementazione di organico qualificato, con possibilità date ai giovani e con la stabilizzazione del lavoro precario», così la presidente della Regione, Donatella Tesei, nell'incontro a Palazzo Donini con gli amministratori delle partecipate regionali chiamati a illustrare i rendiconti sociali relativi al primo semestre dell'anno. All'incontro erano presenti, anche il vicepresidente della Regione Roberto Morroni e l'assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Politiche della casa, Enrico Melasecche.

«Gli amministratori delle partecipate - ha affermato Tesei - hanno dimostrato grandi capacità nel migliorare performance e obiettivi, efficientando le spese, aumentando il valore della produzione e allargando il proprio campo di azione, e questo nonostante anche la riduzione di trasferimenti da parte della Regione. Un processo di miglioramento continuo, che ora prosegue ancora con più slancio».