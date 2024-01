La presidente Tesei fa visita all'ospedale di Perugia: «Ok l'avanzamento dei lavori»

PERUGIA - Nella mattinata di venerdì, la presidente Donatella Tesei, insieme all'assessore alla sanità Luca Coletto, si è recata per una visita non programmata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia concentrandosi, in questa ultima occasione, su alcuni reparti oggetto di progetti concordati tra la Regione, la direzione alla salute e l'azienda ospedaliera di Perugia, per verificarne lo stato avanzamento.

La prima tappa della visita è stato il Pronto soccorso dove, in attesa del termine dei lavori edili di ristrutturazione in corso, è stato verificato il funzionale spostamento dell'Obi (Osservazione breve intensiva)

nel reparto di medicina del lavoro con dieci posti a disposizione per lo stesso Obi e dieci per la medicina del

lavoro. «Una sistemazione temporanea - si sottolinea - ma adeguata con organizzazione e percorsi sanitari di una degenza».

Proseguono all'ospedale anche i lavori di ristrutturazione e ampliamento per il raddoppio degli spazi del Pronto soccorso, con specifiche aree e percorsi dedicati da utilizzare nel caso di eventi pandemici e aree per l'emergenza pediatrica separate dal pronto soccorso generale. La presidente ha avuto modo di verificare anche il funzionamento dei nuovi codici di accesso-triage e l'attuazione del nuovo progetto “cingolo” di gestione dei posti letto messo in atto dalla direzione: una metodologia innovativa di distribuzione dei posti letto nelle varie degenze in sinergia con il Pronto Soccorso che limita la presenza di posti aggiuntivi e barelle in attesa lungo i corridoi.

Quindi la presidente ha visitato il reparto di Geriatria, una struttura di fondamentale importanza visto che l'Umbria presenta il più alto tasso di anziani tra la popolazione residente, è stata evidenziata «l'ottima gestione sanitaria che, anche qui, evita la presenza in corsia di letti aggiuntivi». Emerge, però, l'esigenza di una

maggiore integrazione con le strutture sanitarie territoriali. Su questo punto la presidente ha annunciato la convocazione di una riunione congiunta tra azienda ospedaliera e Asl di riferimento nonché un avanzamento del progetto sull'aumento dei posti letto nelle Rsa, attività, queste, che hanno il fine di riscrivere la problematica avanzata dai sanitari.

La visita è poi proseguita nel reparto di Gastroenterologia «dove l'azienda ospedaliera ha confermato la disponibilità di importanti investimenti per aumentare le dotazioni strumentali». La visita ha poi riguardato il reparto di Oculistica, «in cui è stata avviata la nuova organizzazione logistica dei percorsi sanitari».

Al Cup è stato verificato lo stato di avanzamento del progetto “Piastra ambulatoriale”, realizzato in collaborazione con la società Punto zero. La presidente ha visionato anche i lavori edili in corso per la

realizzazione di due stanze di terapia intensiva pediatrica dedicate all'accoglienza di bambini fino ai due anni di età.

Tesei ha concluso la visita nel reparto di Cardiologia dove si è deciso insieme alla direzione di incrementare la collaborazione e lo scambio di alcune attività mediche coinvolgendo l'ospedale di Pantalla.