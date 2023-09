Lega, Marchetti eletto segretario per acclamazione e Salvini su Tesei: «Conferma perché governa bene»

PERUGIA - Il nuovo segretario regionale della Lega è il deputato Riccardo Marchetti. E' stato eletto per acclamazione al Centro congressi Capitini, sotto gli occhi di Matteo Salvini e del vicesegretario nazionale Andrea Crippa, vicino a Marchetti fin dal primo periodo di militanza nel partito. «Oggi per la Lega Umbria inizia un nuovo capitolo che scriveremo insieme e del quale ognuno di noi, a partire dai militanti, sarà protagonista».

«Oggi è una bellissima giornata di rilancio, di ringraziamento - ha detto Matteo Salvini - per chi ha fatto tanto per l'Umbria e per la Lega in questi anni e di buon lavoro a chi arriva. In Umbria c'è un'ottima gestione del governo regionale, c'è la Lega con il centrodestra alla guida di tanti comuni, puntiamo a crescere e ad allargare. L'Umbria

è un modello di buon governo». E a proposito delle prossime regionali: «La discussione per me non è sul tavolo - ha detto Salvini parlando della conferma di Donatella Tesei come candidata alla presidenza della Regione - con gli

alleati c'è l'impegno che la dove si governa bene insieme si continui così.

Si sta governando bene l'Umbria, lo dicono non solo i dati economici, sociali, i sondaggi, ma lo dicono le persone».

Il congresso ha eletto anche i nuovi membri del consiglio direttivo regionale: Riccardo Polli, Micaela Parlagreco, Filippo Piccioni, Valeria Alessandrini e Francesco Ricci.