Regione, col Pnrr in Umbria progetti per 2 miliardi e 100 milioni: oltre un terzo per le infrastrutture

PERUGIA - L' Umbria ha intercettato finora 2,1 miliardi di euro dei fondi del Pnrr: 1,8 miliardi dei fondi sono composti da 200 progetti di importo superiore a un milione di euro (62 quelli già avviati) e i restanti 300 milioni relativi ai 1.931 progetti «minori» e secondo il resoconto della Regione più di 500 sono quelli avviati. Dei 200 progetti di importo superiore a un milione di euro, che compongono l'87% del Pnrr Umbria finanziato, quelli già avviati, secondo i dati della presidente Donatella Tesei, sono per un valore che va oltre i 567 milioni di euro. Sempre per i progetti di taglio superiore al milione, i dati forniti da Palazzo Donini dicono: 795 milioni sono destinati alle infrastrutture e ai collegamenti, 110 per i mezzi di trasporto, 225 per le scuole, gli asili, le borse di studio, lo sport e per gli edifici pubblici; 393 per la digitalizzazione, la ricerca e lo sviluppo, 106 milioni per la riqualificazione urbana, 90 per la mitigazione del rischio idrogeologico e per migliorare le reti idriche, 106 alla sanità, per le case della salute e gli ospedali di comunità, 40 milioni per i borghi e 28 milioni per l'efficientamento energetico.