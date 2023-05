Ricostruzione, Tesei incontra Castelli: «Interventi in 95 scuole»

PERUGIA - «La regolarità dell'attività scolastica è uno dei segnali migliori di ripresa per i territori colpiti dal sisma, così come è fondamentale avere edifici sicuri in tutta la regione», lo ha rimarcato la presidente della Regione Donatella Tesei in occasione dell'incontro con il commissario alla ricostruzione Guido Castelli che ha annunciato interventi su 95 scuole.

«Dal mio insediamento - ha affermato Tesei - ho voluto mettere al primo posto la ricostruzione post sisma 2016, consapevole della urgente necessità di velocizzare tutte le procedure e consentire ai nostri territori di vedere finalmente ricostruite case, edifici pubblici e soprattutto le scuole. Per raggiungere questo obiettivo ho voluto lavorare d'intesa con la struttura del Commissario per la ricostruzione. Questa sinergia ha dato i suoi frutti e deve continuare anche per il futuro». Tesei ha evidenziato che l' Umbria «è riuscita ad ottenere quasi un terzo del totale delle risorse disponibili». «Al termine degli interventi di ricostruzione - ha concluso la presidente della Regione - avremo il miglior patrimonio scolastico d'Italia».