Terni, il sindaco Bandecchi incontra la presidente della regione Tesei: «Nuovo progetto e ci sono i soldi per l'ospedale»

Terni -

«Il nuovo ospedale di Terni si farà e anche in fretta». L’annuncio è stato dato dal sindaco Stefano Bandecchi nel corso di una conferenza stampa indetta a Palazzo Spada subito dopo l’incontro con la presidente della Regione Donatella Tesei.

Dopo lo shock per il "no" del Rup, l'ufficio di valutazione dei progetti dell'Azienda sanitaria di Terni, dalla Regione una nuova promessa per la costruzione di una struttura ospedaliera moderna a Terni.



«Oggi la Regione ha detto che si costruirà un ospedale statale a Terni con risorse pubbliche - ha affermato Bandecchi - per il quale sono già disponibili dei fondi Inail per circa 100 milioni di euro, altri 80 milioni di euro li possiamo ricavare da un’altra operazione, in più il ministro della salute nella sua ultima visita a Terni ha promesso che si potrebbe arrivare a trovare fondi fino a 350 milioni».

Non è stato fatto sapere nè quale sia il progetto nè questi fondi da dove siano stati reperiti.

Al momento non risultano delibere approvate sulla vicenda.

Ma, assicura il sindaco di Terni «i tempi di realizzazione saranno rapidissimi». «Mi sono impegnato a mandare immediatamente il progetto del nuovo ospedale e per settembre ne presenteremo uno perfetto perché concordato con chi ci lavora in ospedale. Entro dicembre contiamo di avere l’ok definitivo perché il nostro obiettivo è di partire con il nuovo ospedale entro il prossimo febbraio».