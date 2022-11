Terni, un libro di fiabe per raccontare le gesta di Giofree Lu Gnefru.

Un evento per grandi e bambini grazie alla recitazione in doppia lingua del narratore, che presenterà insieme all'autrice irlandese un originale libro di fiabe: Giofree Lu Gnefru.

Il testo del libro è sia in italiano che inglese, grazie all'autrice irlandese, Siam Maguire, che vive proprio nel Verde Cuore della Valle Incantata. Il protagonista, Lu Gnefru, è un personaggio tipicamente nostrano, ma capace di parlare sia al pubblico internazionale della Cascata, dove vive, sia ai piccoli e grandi visitatori locali. L’appuntamento è per sabato 12 novembre, alle 17 al museo Hydra di Marmore.

Ilk libro di faibe è una produzione a più mani: i testi sono di un'autrice irlandese, Siam Maguire, che ha attinto anche alla sua tradizione nordica, in un interessante connubio tra verdi boschi umbri e gaelici, le illustrazioni sono dell'artista ternano Mario Napoletti, che ha reso nelle proprie immagini, la fiabesca magia della Valnerina.

Ad interpretare Lu Gnefru è stato chiamato l'attore Stefano de Majo. Sarà un pomeriggio per tutti per ascoltare, all'interno del museo Hydra di Marmore, i racconti bilingue dello Gnefro, il cui cappello magico è pure un'opera immaginifica di Gladys de la Raba, un'altra artista che ha deciso di vivere in Valnerina. Al termine della presentazione ad ingresso libero, ci sarà anche una dolce merenda di elfi.