In un libro profumi e tradizioni di una regione: "L'Umbria in porchetta"

“L’Umbria in Porchetta – Una regione e suoi profumi tra tradizioni e sapori, territorio e saperi” è il titolo della pubblicazione di Gilberto Santucci realizzata da Promocamera, Azienda speciale della Camera di Commercio dell’Umbria, ed edita dall’Ente Camerale.

Si tratta di un volume ricco di informazioni, storia, arte, ricette, curiosità, che parla dei legami della porchetta con vino e birra e anche con il dialetto, con tante foto che fanno da cornice.

APPROFONDIMENTI CONCORSO Terni, lo scrittore Arjuna Cecchetti è il vincitore del...

«La porchetta è uno dei prodotti più legati alla tradizione dell'Umbria, si legge nell’introduzione del libro- un piatto povero e gustoso, che si apprezza a temperatura ambiente e che, forse proprio per questo, anno dopo anno si è affermato come street food, fino a varcare i confini regionali e diventando piatto gourmet. Legata a questa produzione, si è nel tempo costruita una vera e propria filiera, che in Umbria è a chilometro zero, capace di attirare l'attenzione della stampa nazionale ed internazionale, quasi che il sapore della porchetta sia in grado di raccontare il nostro territorio e la nostra convivialità semplice, ma di sostanza».

«La porchetta – afferma Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio dell’Umbria – è un alimento che si accompagna alla nostra storia ed un modo di raccontare il nostro piccolo mondo. È anche una modalità di fare festa, basta offrire un panino con la porchetta e si crea subito un'atmosfera allegra e rilassata. Mi auguro che il lettore voglia viaggiare nella nostra bella Umbria anche alla ricerca di questo gusto, che profuma la quotidianità ed i ritmi dei nostri centri abitati e delle nostre campagne».