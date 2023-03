Terni, tragedia sfiorata a vocabolo Rosaro: si apre una voragine profonda almeno quattro metri

TERNI- Si è aperta una voragine di quattro metri a vocabolo Rosaro, nel quartiere residenziale di Terni. Improvvisamente. Erano appena passate le 11 di mercoledì quando è venuto giù l’asfalto accanto ad un tombino in una traversa di via Proietti Divi. Sul posto ci sono i tecnici del Comune e gli agenti della polizia municipale, che per il momento hanno provveduto a transennare la voragine e a vietare il transito alle auto in entrambe le direzioni. Per fortuna nessuna auto è stata coinvolta. Resta da capire come mai si sia sgretolato l’asfalto in assenza di condizioni atmosferiche avverse. Continuano infatti gli accertamenti.