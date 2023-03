E’ morto Agapito Miniucchi, l’autore di “Benvenuti in California”. Di Hyperion, l’opera che dal 1981 svetta da piazzale dell’acciaio, dall’ingresso di Terni Ovest. Reatino di nascita e ternano di adozione, Miniucchi ha esercitato per lungo tempo la professione di medico dentista per poi iniziare a dipingere. Negli anni Settanta ha indirizzato la sua ricerca verso l'arte ‘povera’ utilizzando il legno, il ferro, la pietra. Ha lasciato traccia di sé in tutto il mondo e al museo di arte contemporanea Aurelio De Felice, dove è esposta, tra le altre, l' opera Esunes-Ku, realizzata con traversine lignee delle ferrovie, le stesse che – una volta sostituite con quelle in cemento – venivano e vengono tuttora usate dai contadini come sostegno per i filari di vigne. Ma è il lascito negli spazi pubblici che lo identifica di più: le sue sculture compaiono nei giuardini di Pesaro e Reggio Emilia, nelle piazze di Terni, Ferrara , Spoleto, Fano, Perugia, Bevagna.



Molte delle sue opere sono conservate nelle maggiori istituzioni americane ed europe: Museum of Art Sant Diego Usa, George Town University Washington, Museo D’Arte Moderna Fort Lauderdale, Muso D’Arte Moderna Charleston, Lannan Fondetion Palm Beach, Istituto Italiano di Cultura Consul Generale of Italy, e al Caos di Terni.Agapito Miniucchi, che avrebbe copiuto iul secolo di vita a settembre 2023, è scoparso nel primo pomeriggio di mercoledì 8 marzo a Terni.