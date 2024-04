Martedì 23 Aprile 2024, 08:58

GUBBIO - La strada promessa e abbandonata, che è oltretutto diventata una vera trappola per pedoni e veicoli tra buche paurose e avvallamenti di ogni genere. Si tratta di un tratto di un chilometro per gli spostamenti dei circa duecento residenti nella frazione di San Martino in Colle, nella zona tra Monteluiano e Mocaiana, e di collegamento per chi vuole raggiungere anche le attività agricole e agrituristiche. Versa in condizioni disastrate la strada comunale numero 79 del Vago e la Giunta Stirati aveva stanziato nel bilancio 2023 la somma di 70mila euro per la sistemazione del percorso pieno di pericoli in cui la pioggia porta pure l’acqua a valle creando grossi problemi a una famiglia.

Nel 2008 quella famiglia era stata costretta addirittura a evacuare dopo un’alluvione: l’acqua piovana scesa a valle aveva infatti lasciato preoccupanti ripercussioni sotto la strada, fino a costringerle quel nucleo familiare tra non pochi problemi a stare fuori casa per 8 mesi. Alcuni abitanti della zona si sono mobilitati e hanno visto che i 70mila euro previsti sono improvvisamente spariti, non trovando più collocazione nel bilancio 2024 secondo quanto raccontato dagli stessi residenti. Da una verifica con un funzionario comunale è emerso che il Comune era pronto a intervenire mantenendo l’impegno, ma dopo alcuni giorni si è invece appreso che il progetto sarebbe stato bloccato, sembra per mandarne avanti altri.

È diventato un mistero quello stanziamento che la zona ritiene vitale per la messa in sicurezza e la vivibilità, tenuto conto che nella frazione ci sono diverse famiglie e anche aziende agrituristiche. La strada risulta decisamente malridotta e le buche sono diventate un pericolo sia per chi vi transita a piedi che per i veicoli. I residenti ricordano come il sindaco Filippo Mario Stirati annunciò pubblicamente - nell’illustrare alle fine del 2023 il piano delle opere pubbliche - che tra gli interventi programmati c’era anche la strada di San Martino in Colle.

I successivi colloqui degli abitanti con gli uffici comunali non lasciavano presagire questa situazione che ha aperto tra gli stessi residenti interrogativi sulle modalità di gestione delle risorse economiche finalizzate a livello di urbanistica e lavori pubblici. L’ultimo contatto con il Comune risale a un paio di settimane fa quando i funzionari hanno ammesso che stavano lavorando sul progetto. Improvvisamente tutto è cambiato, ora nessuno sa perché quei 70mila euro non ci sono più e dove siano finiti.

Ha provato a rassicurare tutti il vicesindaco Alessia Tasso, con delega all’urbanistica e all’ambiente, garantendo che i soldi ci sono ma senza sbilanciarsi sulle tempistiche d’inverno. La vicenda era già stata sollevata nel settembre scorso quando una decina di rappresentanti della zona di San Martino in Colle sono stati ricevuti a palazzo Pretorio dal sindaco Stirati e dall'assessore ai Lavori pubblici, Valerio Piergentili. La denuncia era stata forte e chiara sulle condizioni di forte dissesto con i conseguenti disagi. L'amministrazione comunale in quella occasione aveva preso atto della situazione, impegnandosi a intervenire quanto prima possibile nel periodo autunnale per lavori di ripristino della strada. A oggi però le promesse non si sono concretizzate.