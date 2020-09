Una collaboratrice scolastica è risultata positiva al Covid-19. La donna è impiegata in un istituto comprensivo di Terni come personale Ata. La conferma della notizia è arrivata ieri in tarda serata dalla Usl Umbria 2. Il caso è esploso ieri mattina in occasione della sostituzione della donna, che è risultata positiva al Coronavirus dopo aver effettuato il tampone. La notizia è stata appresa ieri dalle colleghe che hanno scoperto così il motivo dell'assenza. La positività al Covid-19 però ha creato un problema per quanto riguarda la supplenza che dovrà essere attivata. Il rebus da sciogliere riguarda l'indagine epidemiologica che ora sarà fatta dalla Usl Umbria 2 per ricostruire la possibile catena di contagi partita dalla donna. Il personale Ata in sostituzione (la supplente della donna risultato positiva per capirci) che dovesse entrare a contatto con i colleghi della collaboratrice potrebbe essere coinvolto in questa indagine, il che vorrebbe dire rischiare un isolamento che pregiudicherebbe possibili supplenze in futuro. Un nodo che dovrà essere sciolto al più presto visto che il personale Ata è fondamentale per l'organizzazione dei servizi nelle scuole. In particolare in questa fase delicata in vista della riapertura delle scuole, con i collaboratori scolastici chiamati a fare gli straordinari per organizzare tutto al meglio.

