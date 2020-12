Nasce il nuovo istituto comprensivo della Valle del Velino

RIETI - Dopo un percorso lungo, ragionato e completamente proiettato verso il futuro, nasce finalmente l'Istituto Comprensivo "Valle del Velino". Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie unite da Cittaducale a Borbona con al centro l'azione delle Amministrazioni comunali di Antrodoco e del capoluogo angioino.

«Abbiamo lavorato praticamente 3 anni per arrivare a darci un assetto da competizione nella nostra bellissima Valle del Velino - dichiarano i sindaci Leonardo Ranalli e Alberto Guerrieri - e finalmente dal prossimo anno scolastico sarà aperto un nuovo capitolo per i nostri plessi. Stiamo portando a termine percorsi importanti in materia di edilizia scolastica e iniziamo a lavorare da subito per l'aspetto formativo che dovrà essere prioritario per i nostri ragazzi».

«In un momento in cui la richiesta di deroghe per il sisma sembrava ormai ridondante e sicuramente fuorviante per una necessaria scelta che non si poteva sempre rinviare, abbiamo deciso su entrambe i fronti amministrativi di prenderci le nostre responsabilità assumendo una decisione che riporterà la dirigenza scoladtica a Cittaducale, in quanto istituto con il maggior numero di iscritti, e la presenza pressoché costante degli uffici ad Antrodoco. Sara' previsto anche una sorta di "sportello alunni" itinerante nei comuni coinvolti».

«Vogliamo ringraziare in questo senso i nostri colleghi di Castel Sant'Angelo, Borgo Velino, Micigliano, Posta e Borbona, così come quelli di Concerviano e Longone (già accorpati), i dirigenti scolastici Ileana Tozzi e Mara Galli per la disponibilità dimostrata, i nostri assessori delegati alla scuola Veronica Sequino e Chiara Chiuppi, e sicuramente il consigliere delegato della Provincia, Claudia Chiarinelli, con la quale abbiamo condiviso questo percorso. Siamo pronti - concludono Ranalli e Guerrieri - a scommettere sul nostro futuro e siamo certi che questa scommessa sarà vinta».

