Terni, Romeno modello recupera un portafoglio con dentro 500 euro e lo porta in questura

TERNI - Quando ha visto volare dal tettino dell'auto un portafoglio e parecchie banconote si è affrettato a recuperare quello che ha potuto per portarlo in questura.

Protagonista del gesto andato in scena sabato mattina nell'area di un distributore di carburante un romeno di 48 anni che vive a Terni.

L' uomo si è subito presentato all'ufficio denunce per riconsegnare il tutto e ha raccontato al poliziotto in servizio che, mentre stava facendo benzina in un distributore poco fuori Terni, ha visto una macchina ripartire con un portafoglio che volava dal tetto dell'auto, aprendosi e sparpagliando carte e banconote nell'aria.

Si è affrettato a raccogliere e a recuperare tutto quello che ha potuto, a differenza di altri che hanno assistito alla scena senza intervenire, ed è andato in questura a restituire il portafoglio e il suo contenuto: documenti, carte di credito e quasi 500 euro in contanti.

Il proprietario, un medico, è stato rintracciato ed è andato in questura a riprendersi i soldi e i documenti. Al cittadino autore di questo encomiabile e nobile gesto i complimenti della polizia di Stato ternana.