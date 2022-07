Terni, in questura arrivano i rinforzi: Sette nuovi agenti al lavoro

TERNI - Arrivano i rinforzi alla questura di Terni. Si tratta di sette agenti e assistenti, di cui sei assegnati alla questura ed uno al commissariato di pubblica sicurezza di Orvieto.

Tra i sei che sono arrivati a Terni, due sono di nuova nomina e arrivano direttamente dalla scuola di Caserta, alla fine del Corso allievi agenti. Verranno assegnati come agenti in prova all’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico per due mesi. Tutti gli altri provengono dalla questura di Roma con il grado di assistenti capo.

Arriva invece da Milano il poliziotto che andrà ad Orvieto.

"A tutti i nuovi arrivati - dice il questore, Bruno Failla - i migliori auguri per un proficuo periodo di lavoro nella polizia di Stato di Terni".