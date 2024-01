Terni. A Piediluco la festa del patrono, a Collescipoli la benedizione di animali e trattori

Tutto è pronto per i festeggiamenti del Buon Gesù patrono di Piediluco che si terranno il 14 di gennaio, contemporaneamente a Collescipoli si celebra la festa del trattorista giunta alla sua 65esima edizione vede protagonista sant’ Antonio Abate. Per il paese del lago si tratta della festa religiosa più importante dell’anno, quel giorno si ritrovano tutti sotto la scalinata della chiesa per gli auguri del nuovo anno e la promessa di ritrovarsi il prossimo. La leggenda narra che la statua del santo posizionata sopra un carro trainato da cavalli e diretta a Leonessa si fermò proprio sotto la chiesa con i cavalli che non vollero sapere di andare avanti. Quel segnale fu preso dai residenti come un segnale divino e la statua del santo fu portata in chiesa e divenne il simbolo del patrono del paese. Da quel lontano giorno la statua lignea del Buon Gesù crocefisso viene custodita in una teca e la sua copia portata in processione lungo la via del paese.

La parrocchia di Piediluco Santa Maria del Colle per l’occasione ha stilato un nutrito programma di festeggiamenti che culmineranno con la processione il giorno 14 gennaio alle 15 accompagnata dalla banda musicale di Colli sul Velino. Il programma religioso nei giorni dell’11, 12 e 13, con la giornata del 12 alle 20.30, con cena nel salone parrocchiale e musica dal vivo. La messa delle ore 11 del 14 gennaio sarà celebrata alla presenza del vescovo Antonio Soddu della diocesi di Terni- Narni e Amelia. A Collescipoli, invece, la festa avrà inizio alle 8.30 con il raduno dei trattoristi e la partenza alle 9.30 con in testa la statua di san Antonio. Alle 10.15 dalla “Villetta” al suono della banda di San Gemini il corteo raggiungerà la collegiata di san Nicolò per la messa e subito dopo la benedizione degli animali e dei mezzi agricoli. In chiusura le classiche ciambelle benedette e pranzo conclusivo a Taizzano di Narni.