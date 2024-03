Terni. Ospedale, nuove nomine rivoluzionata Radiologia Massimo Rizzo alla direzione di presidio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La firma della convenzione tra la Regione e l’Ateneo ha imposto un’accelerazione ai direttori generali nell’espletamento dei concorsi. Da Terni arriva il primo segnale importante anche se ci sono ancora più di quindici reparti diretti da facente funzione. Sono già in fase avanzata i concorsi per le strutture complesse di Ortopedia, Ginecologia e Farmacia finora condotte rispettivamente da Sandro Latini, Roberto Borrello (in pensione da poco tempo) e Monja Costantini. Anche altre strutture semplici sono passate a complesse, come il reparto di Pneumologia, Medicina d’Urgenza, Radiologia Interventistica, Ginecologia e Ostetricia (già lo era) che andranno avanti con i responsabili facente funzione in attesa dei concorsi: Alessandro Moscatelli (Pneumologia), Mauro Barabani (Medicina d’Urgenza), Massimiliano Allegritti (Radiologia Interventistica) e Flavio Taticchi (Ginecologia). La novità, però, è data dal passaggio da struttura semplice a complessa della direzione sanitaria di presidio con la nomina come facente funzione di Massimo Rizzo (nella foto) che proprio a Terni ha cominciato i primi passi ed è diventato il punto di riferimento nei rapporti tra le scelte della direzione e la loro applicazione in campo pratico. Un altro tassello che si aggiunge a quello degli incarichi del Sitro ( Servizio infermieristico, tecnico sanitario, riabilitativo e ostetrico) con le nomine dei coordinatori (ex caposala) che hanno dato alla struttura maggiore snellezza. In attesa di un concorso pubblico che dovrà definitivamente assegnare il posto, la direzione medica guidata da Rizzo rimane il punto di riferimento per i medici ospedalieri e universitari. Non è la sola novità: c’è pure la nomina di sostituzione alla clinica di Dermatologia dopo l’andata in pensione della professoressa Manuela Papini (universitaria) al suo posto il chirurgo dermatologo Fabrizio Arcangeli che guiderà il reparto almeno per nove mesi. Per quando riguarda i lavori di miglioria alla struttura ospedaliera , sono cominciati i lavori presso la palazzina della riabilitazione con la realizzazione di una rampa esterna di accesso alla piscina, in modo da poter garantire il funzionamento dell’area senza alcun tipo di interruzione dovuta al cantiere. Di pari passo proseguono anche gli interventi in Radiologia: entro la fine di marzo è in programma il trasferimento del personale dell’accettazione che oggi si trova al secondo piano. Entro la fine di aprile, invece, è previsto il termine dei lavori complessivi , con nuovi studi medici e sale d’attesa, in modo che il reparto torni interamente al piano -2. Si tratta di un intervento che rientra in un piano complessivo da 4 milioni e 403mila euro. Tempo qualche settimana è cominceranno anche i lavori per l'area che ospiterà la piazzola dell'elisoccorso del 118. Il posto è stato già individuato e si trova a poche centiniaia di metri dal pronto soccorso e verrà attrezzato anche per il volo