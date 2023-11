Terni. Ospedale, musicoterapia in terapia intensiva neonatale con le musiche di Crescenzi e i "Pagliacci"

Venerdì 17 Novembre 2023, 23:56







Musicoterapia in terapia intensiva neonatale all’ospedale di Terni per i piccoli ricoverati per i genitori e per il personale del reparto in occasione della "Giornata della prematurità". Le “piccole musiche” che hanno portato allegria sono state di Valeria Crescenzi. Un cerimonia semplice e calorosa nei gesti. Alla cerimonia hanno partecipato Emanuele De Santis (chitarrista) Alessandro Rossi, Silvia Guerrieri e Sara Valloscuro tutti appartenenti all’associazione “I Pagliacci” sempre attenta ai bisogni dei ricoverati del “Santa Maria” .