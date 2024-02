Terni, un incontro sulla potenza guaritrice della musica

Melodia Armonia Ritmo: il tessuto sonoro della costituzione umana”, è il titolo dell’incontro in programma per domenica 25 febbraio, dalle 10 alle 12, al Centro arti e discipline orientali, in via Rapisardi 11.

L’incontro partirà da due domande: cos'è il suono? Quali forze di cura può portare alla persona?

A condurre la mattinata Alessandra Caruso, musicoterapeuta, docente di ritmo e percussioni.

«Nella visione di Rudolf Steiner melodia armonia e ritmo sono matrici che plasmano corpo anima e spirito dell'essere umano, e donano risanamento all'intera costituzione della persona.

In questo incontro ascolteremo toni e ritmi del cuore e del respiro, percepiremo luce e calore farsi dialogo sonoro nei nostri corpi. Scopriremo anche gli strumenti speciali della musicoterapia antroposofica come la lyra, la chrotta, le campane di rame, i tamburi a cornice», spiegano all’associazione Antroposofica Ternana che organizza l’evento.

La partecipazione all’incontro è a contributo libero