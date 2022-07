Terni, Nuova sede dell'ufficio delle dogane in pieno centro

TERNI - Un anno fa era stato inaugurato il nuovo ufficio delle Dogane di Terni e da lunedì, in aggiunta all'attuale sede presso la base logistica di Terni e Narni, saranno operativi anche i nuovi locali di via Fratti.

Nella nuova sede, che sarà aperta dal lunedì al venerdi dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17, ci saranno il dirigente, la sezione legale e la sezione servizi di supporto dell’ufficio delle Dogane di Terni.

"La scelta di apertura di una sede anche nel centro del comune di Terni - spiega una nota dell'ente - si colloca nell’ambito delle numerose iniziative come i protocolli d’intesa con ordini professionali e con altre forze dell’ordine, gli incontri informativi con imprese, professionisti del settore e presso istituti scolastici, volte a favorire, nel rispetto della cultura della legalità, l’internazionalizzazione del tessuto economico della provincia di Terni, supportando gli operatori economici in un momento, come quello attuale, in cui questi sono chiamati inevitabilmente a confrontarsi con la complessità e il tecnicismo della normativa e della tecnica doganale e del carico fiscale che grava in materia di circolazione delle merci".