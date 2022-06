Terni, trasporto di merci pericolose: la polizia stradale accerta 29 violazioni

TERNI - Raffica di controlli della polizia stradale sul trasporto su strada di “merci pericolose”, che sono stati effettuati nell’arco delle 24 ore impiegando cinque pattuglie. Ben 34 i veicoli controllati, dai quali sono emerse 29 violazioni.

Il servizio puntava alla verifica del rispetto della specifica normativa, nonché degli aspetti attinenti all’autorizzazione, alla documentazione, ai requisiti del conducente, al veicolo, all’equipaggiamento di sicurezza e dell’eventuale circolazione in condizioni di sovraccarico, ed al rispetto della normativa generale in materia sociale.

E' stato interessato tutto il territorio della provincia di Terni in particolare le strade a scorrimento veloce e le aree limitrofe alla zona industriale della citta di Terni.

"Una merce - spiega una nota della questura ternana - è considerata pericolosa quando può causare danni alle persone alle cose e all'ambiente e, in base alle caratteristiche chimico-fisiche e di pericolo, è classificata tra le 13 classi di pericolo stabilite nell’accordo europeo. Il trasporto può avvenire in colli, alla rinfusa, in cisterna e in container con veicoli che devono rispettare alcune caratteristiche. I veicoli destinati al trasporto di merci pericolose in cisterna o al trasporto di esplosivi in colli devono ottenere un certificato di approvazione che attesta l’equipaggiamento elettrico, dispositivi di frenatura, limitatore di velocità, dispositivi antincendio, e la conformità alle prescrizioni generali di sicurezza secondo le norme del Paese d'origine. Inoltre il mezzo deve essere dotato di un equipaggiamento speciale, che comprende segnali di avvertimento pieghevoli arancioni, casco, occhiali protettivi e due estintori. Tutti i conducenti di mezzi che trasportano merci pericolose devono essere in possesso di un certificato, il cosiddetto “patentino ADR” che vale 5 anni. Per il rinnovo è necessario che il conducente segua un corso di aggiornamento".

La polizia stradale di Terni intensificherà i controlli in vista del periodo estivo per garantire ulteriormente la sicurezza stradale ed il rispetto delle norme.