Leggo con stupore le notizie diffuse in queste ore sul mio conto, in particolare di un derby in corso per la mia collocazione politica sono entrata, a seguito di una delusione di tipo politico verso il movimento che per anni ho sostenuto, nel gruppo misto e in questo non ho alcun problema a svolgere il mio impegno di consigliere comunale, né ad affermare che sono solita confrontarmi e dialogare con tutte le forze politiche

. Dichiara in una nota Patrizia Braghiroli (gruppo Misto).

mentisco - prosegue la Braghiroli - in maniera netta di aver stretto accordi con la Lega o con Fratelli di Italia o con altri. Non sono un oggetto politico e mi meraviglio che vengano diffuse notizie del genere senza consultarmi

.



Il nodo politico nel centrodestra resta.

Per quanto riguarda le commissioni consiliari - prosegue la Braghiroli - anche in questo caso non ho stretto alcun accordo, eventuali decisioni verranno prese dalla conferenza dei capigruppo e dei gruppi consiliari. Se dovesse servire sono pronta a mettere a disposizione le mie competenze professionali e la mia esperienza politica senza però farne una questione dirimente, il mio impegno in consiglio è esclusivamente volto a rafforzare, con l'appoggio alla maggioranza in Consiglio come ho dichiarato in diverse occasioni, l’azione amministrativa ed a dare risposte a una città da troppo tempo non ascoltata

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«S