Il derby a destra è servito. L'ex 5s Patrizia Braghiroli, che sembrava a un passo dalla Lega, entrerà in Fratelli d'Italia. L'accordo è fatto, manca l'ufficialità. Una formalità, considerando che è già in corso una discussione all'interno del centrodestra per ridare il giusto peso al partito della Meloni, che dopo l'addio della consigliera Annamaria Leonelli, passata a Unione per Terni, ritorna a quattro consiglieri comunali. Per la Braghiroli si parla della presidenza della prima commissione, oggi occupata dal leghista Federico Cini, in predicato di diventare capogruppo del Carroccio. Se dovesse saltare l'operazione Cini, quest'ultimo si troverebbe costretto a spostarsi alla guida della Terza commissione, lasciata libera dopo l'ingresso in Giunta di Leonardo Bordoni. Ultimo aggiornamento: 12:57