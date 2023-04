Terni, le previsioni meteo bloccano la sfilata dei carri allegorici del Cantamaggio

Niente sfilata dei carri la sera del trenta aprile. Le previsioni non lasciano scampo: pioggia battente e temporali. Stessa musica anche lunedì primo maggio.

I maggiaioli hanno letto e riletto i siti meteo, telefonato al servizio meteorologico dell’aereonautica militare: tutti hanno dato la stessa sconfortante risposta: «tempo da lupi, acqua a catinelle».

«La sfilata costa tanti e tanti soldi; non possiamo, per fare un esempio, far mettere le transenne che delimitano il percorso, solo quelle hanno un costo salato, anche per toglierle c’è da pagare. Non possiamo permettercelo con i fondi che abbiamo, dobbiamo fare i conti al centesimo», dice sconsolato Maurizio Castellani presidente dell’Ente Cantamaggio.

Ancora tutto da decidere per la data in cui sarà rimandata la sfilata dei carri. Martedì prossimo due maggio si riuniranno tutti i maggiaioli e verrà stabilito quando far sfilare i carri. «Certo non è cosa facile sabato sei maggio abbiamo già altri eventi in programma, e così anche il sette maggio. Poi ci sono le elezioni. Vedremo come poterci organizzare», dicono all’Ente Cantamaggio.