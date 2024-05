Perugia, ai Campionati Assoluti A2 Judo Fijlkam brilla l'atleta di casa: tricolore per Alessandro Bicorgni nelle gare disputate al PalaBarton

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - A distanza di pochi giorni da un bronzo europeo conquistato in maglia azzurra, confeziona un altro grande trionfo Alessandro Bicorgni, che ha brillato anche nella sua Perugia. L’atleta sedicenne si è infatti piazzato sul gradino più alto del podio nelle prestigiose gare dei Campionati Assoluti A2 Judo Fijlkam, che sono andare in scena in una intensa due giorni al PalaBarton di Pian di Massiano, unitamente ad altri due eventi. L’appuntamento di punta, iniziato sabato, ha visto fra i tanti anche Bicorgni (della società Poeti del judo) che ha coronato il sogno di cucirsi il tricolore al petto nella propria città. Nella categoria 66kg, ha trionfato dopo una gara impeccabile, terminata con uno spettacolarissimo ippon che ha esaltato i presenti sugli spalti del PalaBarton, per due giorni tempio delle arti marziali. Secondo posto per Manuel Misoaga (Lazio), terzo per Mattia Zolesi (Emilia Romagna). Sui tatami del PalaBarton si sono tenute tante altre gare per ogni categoria, con atleti arrivati in città da tutta Italia. A livello societario, la prima giornata di gare è stata impreziosita dal sesto posto in classifica conquistato da I poeti del Judo di Stefano Luca e Poeta, i maestri del giovanissimo Alessandro che fa festa doppia dopo i trionfi della Croazia di pochi giorni fa. Sempre nella categoria 66kg, Bicorgni aveva brillato all’European Cup Junior di Rijeka, competizione di altissimo livello facente parte del circuito International Judo Union, uscendo con una importantissima medaglia di bronzo. Già campione italiano 2023 nella classe cadetti, Alessandro aveva riportato ottimi risultati nel circuito Iju anche lo scorso anno, posizionandosi al quinto posto all’European Cadets Cup di Coimbra, sempre in maglia azzurra. Un posizionamento che gli era valso la partecipazione agli Eyof 2023, il Festival Olimpico della Gioventù Europea. Continua insomma il percorso di crescita dell’atleta perugino, salito sul podio anche in casa in occasione dell’evento voluto con forza dalla Comitato Regionale Umbro Fijlkam del presidente Andrea Arena. Il suo impegno e quello dei componenti del comitato, a partire da Roberto Camilli (presidente del Settore Judo) ha permesso di riportare in città, anzi in Umbria, gli assoluti di judo dopo oltre quindici anni di assenza. Uno sforzo ripagato «regalando una gioia immensa per tutto il movimento regionale», commenta la federazione che per l’evento ha incassato anche il favore del pubblico, numeroso sugli spalti del PalaBarton. Allargando la lente agli altri risultati, c’è da evidenziare la grande sfida fra Nuova Florida ed Akiyama Settimo Torinese: alla fine è stato il team laziale ad aggiudicarsi il primato della classifica per società maschili. Così è andata anche nel settore femminile: il team laziale infatti, dopo il netto successo fra i maschi, ha concesso il bis imponendosi in cima alla classifica femminile con 20 punti, trovandosi poi sul podio delle società assieme all’Europaradise ed alla Judo Virtus, rispettivamente seconda e terza, anche se con lo stesso punteggio (16).C’è da ricordare che al PalaBarton non sono andate in scena sono le gare della A2. Per il pubblico presente sugli spalti la due giorni è stata una occasione ghiotta: in programma ci sono stati anche il Campionato Italiano Fisdir ed il 3° Criterium giovanissimi Ernesto Giaverina, che ha visto scendere sulle tappetine del palazzetto oltre quattrocento piccoli judoka. Un segnale della continua crescita del movimento nel territorio.