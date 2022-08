Terni, le celebrazioni religiose della festa dell’Assunta

TERNI - Ferragosto dovrebbe essere soprattutto una festa religiosa. La diocesi di Terni Narni e Amelia, infatti, celebra la festa dell’Assunta in modo solenne nelle due Cattedrali di Terni e Amelia e nelle sette parrocchie che sono dedicate a Santa Maria Assunta: Alviano, Configni, Otricoli, Frattuccia, Giove, Lugnano in Teverina, Calvi dell’Umbria.

Gli amerin, in modo particolare,i celebrano questa ricorrenza con particolare devozione per esprimere la gratitudine della comunità a Maria che liberò Amelia dalla peste e dal terremoto.

Nella concattedrale di Amelia termina oggi pomeriggio, domenica 14 agosto, i Vespri delle ore 18 anticipano la celebrazione eucaristica. Per le ore 21 è previsto il concerto dell’Assunta del Complesso Bandistico Città di Amelia in piazza Vincenzo Lojalí. Domani, 5 agosto, le celebrazioni culmineranno con il solenne pontificale presieduto dal vescovo Francesco Antonio Soddu alle ore 11.30 animato dalla cappella musicale del Duomo. Particolarmente suggestiva è la Processione con l’immagine dell’Assunta alle ore 18 per le vie della città, che farà sosta in Piazza XXI settembre dove presso Porta Romana il Vescovo monsignor Soddu impartirà la benedizione alla Città e in Piazza Matteotti per la benedizione ai malati. Parteciperanno autorità civili e militari e il Complesso Bandistico Città di Amelia.

Nella cattedrale di Santa Maria Assunta di Terni la Santa messa solenne si celeberà domani alle ore 11.

Ad Alviano, la Santa messa si celebrerà il 15 agosto alle 9. A seguire alle 10 ritrovo e benedizione dei Portantini e trasporto verso il Paese della Madonna Assunta su un autoveicolo, accoglienza della statua dell’Assunta in piazza Giovanni Paolo II. Ore 10.45 Processione fino alla Chiesa Parrocchiale per la Celebrazione Eucaristica. Ore 11.00 Santa Messa e Consacrazione a Maria. A Configni il 14 agosto, vigilia dell’Assunta, sarà celebrata la santa messa a Castiglione di Cottanello alle 18.00. Il 15 agosto a Configni messa a Monte Coscie alle 11.30 come tradizione e alle 18.30 a Lugnola santa messa e la processione. Ad Otricoli nella collegiata di Santa Maria Assunta alle ore 21 Novena, Santa Eucaristia. Domani alle 11 e alle 18 Santa Eucaristia.

A Giove domenica 14 agosto ore 18 concerto organistico in chiesa. Domani dalle 9 alle 11 sante messe solenni con benedizione speciale a tutte le persone che si chiamano Maria. Ore 21 processione con la statua della Madonna in alcune vie della città.