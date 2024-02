Terni, la consigliera Proietti (FdI) sfida il sindaco Bandecchi: «Se non ti dimetti sei un quaraquaqua»

«Sindaco Bandecchi: sará finalmente un uomo coerente o sará un quaquaraqua?»

Se lo chiede in un comunicato pubblicato sul sito del comune la consigliera di FdI Elena Proietti che spiega: «Il sindaco Bandecchi è a un bivio: può scegliere se essere coerente e confermare le sue dimissioni, o invece essere esattamente come quelli che ha sempre dichiarato di disprezzare e cambiare idea; può scegliere se mantenere le promesse, o disattendere le aspirazioni di chi l’ha votata mandando avanti un qualcosa che almeno a livello locale si è già rivelato del tutto contrario alle aspettative; può scegliere se continuare ad incollare i suoi fedeli alle loro poltrone; può scegliere se avallare l’utilizzo delle regole istituzionali per regolamenti di conti interni legati agli interessi di qualcuno ovvero porre fine allo scempio delle istituzioni e dei luoghi istituzionali; può scegliere se sia ancora lui a dettare la linea politica o sia qualcun altro a farlo per lui; può scegliere se comportarsi come tutti i potenti di turno che lui, sempre a parole ha disdegnato, oppure può scegliere di avere un sussulto di dignità, perché per far paura ai potenti occorre essere coerenti e, soprattutto, essere alle proprie parole conseguenti».

