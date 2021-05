Terni, la cascata delle Marmore in gara per finire sul barattolo della Nutella

TERNI La cascata delle Marmore candidata per raggiungere un dolce obiettivo. Quello di finire stampata sul barattolo della Nutella. Un concorso lanciato da Ferrero nell'ambito del progetto #TiamoItalia. Una serie di location, selezionate in tutta Italia dalla stessa multinazionale, in competizione per arrivare ad essere stampate sul barattolo amato da grandi e piccini. Dal 24 maggio al 6 giugno, visitando il sito dedicato https://www.nutella.com/it/it/xp/tiamoitalia/ sarà possibile votare il proprio luogo del cuore. Un progetto dal sapore tutto social perchè a fare la differenza, saranno le preferenze ottenute dalla sommatoria dei voti di sito web, Facebook e Instagram. La grafica che raccoglierà più voti sarà impressa sul packaging di Nutella. Una cassa di risonanza a livello globale, che potrebbe portare la cascata delle Marmore ben oltre i confini nazionali. Quattro i concorrenti selezionati per l'Umbria in competizione diretta a due a due. Assisi e Spello la prima coppia e Monteleone d'Orvieto e la cascata delle Marmore la seconda. «E' stata una piacevole sorpresa -ha commentato l'assessore Andrea Giuli - ci siamo letteralmente ritrovati nella competizione perchè l'azienda ha proceduto autonomamente nello stilare la lista. Abbiamo constatato con piacere che la cascata continua ad esercitare, sempre di più, il suo appeal - ha precisato- e ora che siamo in gara condivideremo il più possibile l'iniziativa per riuscire a vincere. Si tratta di un prodotto distribuito a livello globale, chi sarà sul packaging raggiungerà una notorietà a dir poco internazionale».

