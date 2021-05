Amelia, il 5 e il 6 giugno "Appuntamento in giardino". Villa Aspreta mostra i suoi tesori

AMELIA Il 5 e il 6 giugno “Appuntamento in Giardino”. Villa Aspreta, la villa più famosa e ammirata del comprensorio, mostra i suoi tesori. Pensata come un’autentica ‘festa del giardino’, la manifestazione nasce in accordo con l’iniziativa Rendez-vous aux jardins che si svolgerà in contemporanea in numerosi Paesi europei. L’evento, promosso per la Provincia di terni dalla scrittrice narnese Nicoletta Campanella, ha l’obiettivo di invitare il grande pubblico a scoprire la sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani, e sarà l’occasione per far conoscere giardini normalmente chiusi e per arricchire le possibilità di fruizione dei giardini regolarmente aperti. Un'iniziativa, promossa da APGI (Associazione Parchi e Giardini d’Italia) con il patrocinio del Ministero della Cultura per promuovere il patrimonio botanico italiano.

Villa Aspreta, costruita nel Settecento sulla preesistente struttura cinquecentesca attribuita al Sangallo, è stata nei secoli dimora di intellettuali e viaggiatori. Il programma delle due giornate en plein air prevede, oltre alla visita guidata ad una suggestiva collezione di rose storiche e rare coltivate nel giardino segreto, un corso di acquerello botanico dal vivo con l’artista Silvana Rava e domenica alle ore 17:00 la presentazione del nuovo libro di Nicoletta Campanella, “Rose Tè, Patrimonio di Domani “ (Nicla Edizioni) che riprende il viaggio della collana editoriale “La Vie en Roses” con un volume dedicato alla Rosa Tè una delle più raffinate classi di rose in coltivazione.

La manifestazione si svolgerà dalle 10 alle 18 con ingresso libero ma esclusivamente su prenotazione nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19. Per info e prenotazioni: 335 66 99 313 - info@nicla-arte.org Per info sull’iniziativa “Appuntamento in Giardino”: apgi.it

Orario delle visite: sabato dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00; domenica solo al mattino dalle ore 10:00 alle 12:30. Il pomeriggio sarà dedicato all'evento di presentazione del libro.

