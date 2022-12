Terni, Karima a Natale e Finadri ad aprire la stagione di Visioninmusica

TERNI – Il concerto di Natale è con Karima, a Terni per presentazione il suo ultimo album, dedicato proprio alle canzoni di Natale: sabato 10 dicembre alle ore 17 e di nuovo alle 21. Ma quello è l’evento di promosso e finanziato dalla Fondazione Carit, con la direzione artistica di Silvia Alunni. Poi c’è la stagione di Visioninmusica. La diciannovesima. Che in anteprima, e spesso in esclusiva, propone sei appuntamenti dal 19 gennaio 2023 al 13 aprile. «Obiettivo principale di Visioninmusica è la sperimentazione - spiesa Silvia Alunni - che implica nella sua originalità un ascolto attento e adatto ad un pubblico dalle varie passioni musicali». I sei concerti in programma sono infatti all’insegna di rock, jazz contemporaneo, musica elettronica e teatro musicale comico, con la presenza in cartellone di artisti che hanno fatto la storia del cantautorato italiano. Tutti ospitati all’auditorium Gazzoli.

Si parte giovedì 19 gennaio con Eugenio Finardi che, dopo anni di musica leggera e seguendo la sua inesauribile curiosità, si è dedicato a progetti speciali. Il secondo concerto, venerdì 3 febbraio, avrà protagonista il cantante Antonio Maggio, già in concorso al Festival di Sanremo 2013 e vincitore, nello stesso anno, di una serie di premi prestigiosi tra cui il “Premio Sala Stampa Lucio Dalla”. Il 17 febbraio sarà la volta dello smilemaker Raffaello Tullo, che proporrà un divertente viaggio nel rapporto malsano tra uomo e tecnologia.

Venerdì 3 marzo Klein presenterà Sonder, il disco di debutto della band per l’etichetta Cristal Record. Rimanendo in linea con le sue caratteristiche sonorità, combinazione di elementi elettronici e strumenti acustici (pianoforte e vibrafono), Klein propone un viaggio attraverso un paesaggio sonoro, apparentemente in continua evoluzione. Ogni brano riflette una particolare personalità, un momento della vita o un ricordo, molto diversi l’uno dall’altro, con cui ciascuno può identificarsi o comunque entrare in relazione. Alcuni brani confermano il sound dell’album d’esordio, ma con Sonder si compie un ulteriore passo in avanti, combinando il jazz con i codici delle produzioni tipicamente pop e con un incremento nell’utilizzo di elettronica, ritmo e strati vocali. Il 17 marzo il palco sarà del duo BartolomeyBittmann, formato da Matthias Bartolomey e Klemens Bittmann,. E a chiudere la stagione, giovedì 13 aprile, Greg Koch & The Koch/Marshall Trio, una formazione che presenta un repertorio di brani originali che vedono incontrare rock, funk, jazz e country, arricchiti da improvvisazioni dinamiche e da un groove potente, capace di generare forte empatia con l’ascoltatore, grazie alla sua incisiva base ritmica.