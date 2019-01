© RIPRODUZIONE RISERVATA

PARIGI - La scherma è Terni: la Federazione nazionale della scherma titola il lancio della notizia sugli schermotori azzurri che sono arrivati secondi alla coppa del mondo celebrando comunque Alessio Foconi e Terni: "L'Italia del ternano Alessio Foconi conquista il secondo posto nella gara a squadre che ha concluso la tappa di Parigi del circuito di Coppa del Mondo di fioretto maschile". Terni è ancora sul tetto del mondo grazie al suo atleta Alessio FoconiCosì come nell'edizione 2018, la formazione azzurra composta, con il fiorettista di Terni, da Giorgio Avola, Daniele Garozzo ed Andrea Cassarà sale sulla piazza di sinistra del podio parigino, dopo la finale contro la Russia che ha visto il quartetto italiano superato col punteggio di 45-40.La sconfitta è giunta al termine di un match in cui gli azzurri hanno dovuto sempre rincorrere gli avversari. In semifinale, il quartetto italiano aveva vinto per 45-33 contro la Corea del Sud. In precedenza, l'Italia aveva ottenuto la vittoria dei quarti di finale contro Hong Kong per 45-39, che aveva fatto seguito al successo contro il Canada agli ottavi col punteggio di 45-15.Per Alessio Foconi, aviere prodotto del Circolo Scherma Terni e allenato dal maestro Filippo Romagnoli, dopo il trionfo nella prova individuale di ieri, quello di Parigi va in archivio come un weekend indimenticabile.COPPA DEL MONDO - FIORETTO MASCHILE - PROVA A SQUADRE - Parigi, 13 gennaio 2019FinaleRussia b. ITALIA 45-40Finale 3°-4° postoUsa b. Corea del Sud 45-41SemifinaliRussia b. Usa 45-36ITALIA b. Corea del Sud 45-33QuartiUsa b. Polonia 45-38Francia b. RussiaCorea del Sud b. GiapponeITALIA b. Hong Kong 45-39Tabellone dei 16ITALIA b. Canada 45-15Classifica (30): 1. Russia, 2. ITALIA, 3. Usa, 4. Corea del Sud, 5. Francia, 6. Giappone, 7. Hong Kong, 8. Polonia.ITALIA: Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Giorgio Avola, Andrea Cassarà