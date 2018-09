Stop alla delibera che blocca la vendita delle farmacie comunali di Terni. La decisione è stata presa questa mattina. A chiedere approfondimenti sono stati gli assessori di Forza Italia dopo aver sollecitato chiarimenti rispetto al parere contrario espresso dalla dirigente. La discussione sul testo è stata infatti aggiornata a lunedì prossimo, quando sarà presente anche l'assessore al bilancio Fabrizio Dominici, oggi assente per motivi istituzionali. La delibera illustrata dal sindaco Leonardo Latini non ha convinto in particolare gli esponenti di FI. A quanto pare il documento sarà rielaborato. La necessità di stoppare la vendita delle farmacie comunali era stata sollevata dal M5s. Legge Madia alla mano, il M5s aveva segnalato il rischio di messa in lilquidazione per Farmacia Terni se entro il 28 settembre il Comune non avesse predisposto un atto per dichiarare le farmacie un servizio di interesse generale. Atto che l'assessore Dominici aveva annunciato in occasione di un'audizione in Terza Commissione , durante la quale il M5s aveva approfondito la vicenda portato all'attenzione dei commissari una loro proposta di delibera salva-farmacie.



Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:47



