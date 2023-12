Terni, Erennio Saija e la moglie Brogi si spengono a distanza di quattro giorni l'uno dall'altra

Sono stati insieme una vita e insieme se ne sono andati, l'una a distanza di quattro giorni dall'altro. Erennio Saija si è spento mercoledì mattina all'età di 90 anni, Silvana Brogi questa mattina a 81 anni. Molto uniti nella vita e, ora, anche nella morte. Erano conosciutissimi in città per l'attività di via Roma, la gioielleria che la famiglia di Erennio aveva avviato nel 1931.

Entrambi commercianti, si erano conosciuti a Chiusi, città natale di Silvana, e si erano sposati nel ’62. Lui è sempre stato apprezzato per la sua professionalità, serietà e per le doti umane. Lei altrettanto, sempre molto competente, disponibile e sempre con il sorriso in volto.

Sono stati insieme oltre sessant'anni: sul lavoro e nella vita. Se si chiedeva loro il segreto della loro coppia, Silvana Brogi rispondeva "la pazienza". Tante le attestazioni di cordoglio che stanno arrivando in queste ore alla famiglia.

I funerali di Silvana Brogi si terranno martedì 5 dicembre alle 15 in Duomo.