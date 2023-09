Terni Comics: un successo anche la seconda giornata. Special guest il doppiatore Maurizio Merluzzo

Domenica 3 Settembre 2023, 20:46







Terni- Numeri da record anche per la seconda giornata del Terni Comics. Sin dalla mattina presto lunghe code hanno affollato via Muratori per assistere agli appuntamenti previsti e incontrare i propri beniamini da vicino.

Ospite speciale Maurizio Merluzzo: lo youtuber, intrattenitore e doppiatore per cinema, serie TV e cartoni animati, con oltre 2 milioni di follower sui social ha compiuto gli anni proprio oggi e lo ha fatto alla fiera del gioco e del fumetto di Terni.

Merluzzo è stato accolto con un coro di "tanti auguri" dalla platea gremita dello stage nell'area 6 del Circolo Lavoratori. Tanti i fan che lo hanno voluto omaggiare con regali e lettere di ringraziamento. Lo youtuber ha anche spento le candeline sul palco, poi ha scherzato con qualcuno dal pubblico che gli ha "regalato" qualche battuta in dialetto ternano.

Una lezione speciale di doppiaggio e poi pausa pranzo in un celebre ristorante della città.

Il pomeriggio è tornato al CLT per il meet and greet con i fan e un incontro con Giorgio Calandrelli, meglio conosciuto come POW3R, giocatore professionista di videogiochi, primo italiano ad aver raggiunto (e superato) il milione di followers su Nintendo Twitch.

Tra gli appuntamenti è tornato anche Grax, nome d'arte di Davide Grasselli, streamer e youtuber ternano con oltre un milione di utenti su YouTube, per una conferenza sui giochi e le dipendenze che questi ultimi possono creare. Poi spazio all'incontro con i numerosi fan.

Ma non solo, tanti gli eventi proposti durante giornata che hanno avuto grande consenso e partecipazione, anche sui social: una conferenza sulla scrittura sensoriale, una sul mentalismo, dimostrazioni di disegno e incontri sull'aspetto editoriale dei fumetti sono solo alcuni.

Uno degli ospiti, Anime Tea Time, ha voluto infine commentare sul suo canale Instagram: "Una cosa che mi ha colpito davvero tanto di Terni Comics è stata la premura per il pubblico. Alla nostra conferenza sono state presenti due gentilissime interpreti che, con il linguaggio dei segni, hanno reso disponibile la nostra chiacchierata anche ad alcuni spettatori non udenti. Una cosa bellissima, complimenti!"- ha scritto.