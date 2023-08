Terni Comics: l'evento pop più atteso dell'anno arriva il 2 e 3 settembre: appuntamento al Clt con tanti ospiti

Mercoledì 30 Agosto 2023, 00:35







Terni- E’ tutto pronto per la prima edizione del Terni Comics. La città si prepara ad ospitare un evento di portata nazionale: la fiera del gioco e del fumetto.

Per il weekend del 2 e 3 settembre sono tantissimi gli appassionati, e non solo, attesi al Circolo Lavoratori Terni.

L’idea nasce dall’alleanza delle associazioni locali “Nel Grimorio” e “Geek Out” e promette di trasformare la città in un epicentro di cultura pop per due giorni pieni di eventi e ospiti molto richiesti. Tra quelli confermati, spiccano nomi di alta rilevanza nel panorama nazionale quali Maurizio Merluzzo: youtuber, intrattenitore e doppiatore per cinema, serie TV e cartoni animati, con oltre 2 milioni di follower sui social. Grande attesa anche per Claudio Castellini, celebre disegnatore del fumetto italiano che ha lavorato con Marvel e DC Comics, e Grax, streamer e youtuber ternano con oltre un milione di utenti su YouTube.

Ma non solo. Fra gli ospiti ci saranno anche Moonryde, Power, Anime tea time, le cosplayer Bliss e Jessie, Michele Rubini, Eleonora Carlini, Giuseppe Matteoni, Nico Pertici e Al40piu.

Il calendario dei vari appuntamenti è già online e il Clt è pronto ad ospitare nove aree tematiche che affronteranno i vari aspetti, prettamente tematici, della fiera: un’area dedicata ai videogames, una zona sul mondo fantasy e medievale, l’"artist alley" per illustratori e disegnatori. Ma ci sarà anche la sala conferenze e l’area dello stage, dove si potrà assistere a spettacoli, talk, presentazioni di nuove opere e meet&greet. Nelle aree "vendor" sarà possibile acquistare prodotti del settore come fumetti, gadget e merchandise di ogni genere. Non mancherà l’area "boardgames", dedicata ai giochi da tavolo e ai giochi di ruolo.