Terni Comics: buona la prima. Folla e abbonamenti sold out per la fiera del gioco e del fumetto

Domenica 3 Settembre 2023, 00:39







Terni- Bagno di folla per la prima giornata del Terni Comics. Sin dalla mattina presto di sabato lunghe code hanno affollato via Muratori nella speranza di riuscire ad accedere alla fiera del gioco e del fumetto al Circolo Lavoratori Terni. Sì, perché la formula dell’abbonamento per entrambe le giornate era sold out già dal giorno prima.

Persone semplicemente incuriosite dalla novità dell’evento in città, cosplayer, cioè costumi di personaggi dei film, dei fumetti e dei cartoni animati, ma soprattutto appassionati venuti da ogni parte d’Italia per seguire l’evento. Come Jacopo da Lanciano e Fabio da Cagliari, rimasti colpiti dalle conferenze proposte e dai gadget offerti dalla fiera.

“Non ci aspettavamo tutte queste presenze- ha spiegato durante la presentazione di apertura della fiera uno degli organizzatori, “Dr.Commodore”, nome d’arte di Tommaso Felici, creator digitale ternano da centomila follower sui social. “Stiamo cercando di soddisfare tutte le richieste da parte di chi non ha ancora acquistato il biglietto online dando per scontato di riuscire ad entrare e creando un po’ di caos, ma in positivo. Lo ritengo già un grande risultato- ha detto. Siamo partiti in pochi ma ad oggi sono tantissime le persone che ci sono venute ad aiutare. Anche gli inviti agli ospiti dai più conosciuti e impegnati sono stati tutti ben accetti. Ci prepariamo all’inizio di un festival che ha tutte le carte in regola per essere ripetuto e ampliato negli anni”.

Grandissima partecipazione anche nel pomeriggio al "Cosplay contest", dove il pubblico si è sbizzarrito alla ricerca del costume più originale, poi per lo spettacolo di spade laser e la dimostrazione di volo con falchi, aquile e gufi.

“Una vera e propria missione culturale, quella degli organizzatori, con l’intento di portare la letteratura illustrata e l’intrattenimento dell’intero universo multimediale a Terni e in Umbria. Un evento multidisciplinare che offre uno spazio di condivisione e confronto con ospiti speciali, autori, creator, doppiatori e influencer del mondo dello spettacolo a livello nazionale e internazionale”.

L’idea nasce dall’alleanza delle associazioni locali “Nel Grimorio” e “Geek Out” e vuole trasformare la città in un epicentro di cultura pop per due giorni pieni di eventi e ospiti molto richiesti. Tra quelli confermati, presenti entrambe le giornate, spiccano nomi di alta rilevanza nel panorama nazionale come Claudio Castellini, celebre disegnatore del fumetto italiano che ha lavorato con Marvel e DC Comics, e Grax, nome d'arte di Davide Grasselli, streamer e youtuber ternano con oltre un milione di utenti su YouTube. Proprio per gli appuntamenti con quest'ultimo tantissimi fan di ogni età sono accorsi alla fiera.

L’ospite speciale di domani invece è Maurizio Merluzzo: youtuber, intrattenitore e doppiatore per cinema, serie TV e cartoni animati, con oltre 2 milioni di follower sui social. Ma non solo. Ad alternarsi nelle varie aree del CLT ci sono anche Moonryde, Power, Anime tea time, le cosplayer Bliss e Jessie, Michele Rubini, Eleonora Carlini, Giuseppe Matteoni, Nico Pertici e Al40piu.

Sono ben nove le aree tematiche organizzate all’interno del circolo: dai videogiochi al mondo fantasy e medievale, dagli spazi dedicati alle interviste agli artisti a quelli per gli spettacoli e le presentazioni. Presenti anche stand gastronomici e tre aree “vendor”, già prese d'assalto dai visitatori, dove poter ammirare e acquistare prodotti legati ai vari universi esplorati.