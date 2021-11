Il Reportage dal Lucca Comics and Games edizione 2021 - Un festival possibile anche durante la pandemia

Simbolicamente intitolata … a riveder le stelle: light il 55esimo anno di Lucca Comics & Games si è svolto dal 29 ottobre al 1 novembre. Prima effettiva edizione in presenza, dopo il Lucca ChanGes dello scorso anno, il capoluogo toscano ha visto il ritorno del pubblico di appassionati di pop-culture nelle vie della città. Il claim di quest’anno simboleggia il desiderio e la necessità di tornare a vivere la manifestazione dal vivo, rinnovando il rapporto con la community del festival. Il più grande Salone dedicato al fumetto, al gioco, allo storytelling, e alle mitologie contemporanee, si è svolto in sicurezza e senza particolari problemi, ma ha segnato comunque un’edizione diversa rispetto le altre. Ne abbiamo parlato con i protagonisti e gli addetti i lavori, ospiti fissi anche delle precedenti edizioni. (Servizio a cura di Eva Carducci)