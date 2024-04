Venerdì 19 Aprile 2024, 11:54

La chirurgia e microchirurgia della mano è una delle eccellenze dell’ospedale di Terni. Il reparto diretto da Luca Braghiroli (nella foto) intende fare il focus sullo “Scafoide carpale. Concetti attuali nella diagnosi e nel trattamento delle lesioni acute e degli esiti”. Il convegno è in programma sabato 20 aprile (dalle ore 8 alle 14) presso la sala Arpa, situata in via Carlo Alberto dalla Chiesa 32, a Terni. La diagnosi ed il trattamento delle fratture dello scafoide carpale rappresentano, dopo quelle dell’estremo distale del radio, le lesioni traumatiche più frequenti dell’intero arto superiore e continuano a rappresentare ancora oggi una grande sfida per il chirurgo della mano. «Le insidie legate allo scafoide, infatti- spiega il primario Luca Braghiroli- riguardano tanto la diagnosi quanto il tempestivo ed accurato trattamento di tali delicate fratture». Il convegno sarà anche l'occasione per gli aggiornamenti su quello che, ad oggi, è lo stato dell'arte nell'inquadramento diagnostico e terapeutico delle lesioni di questo importantissimo osso del carpo. Al convegno parteciperanno medici di grande esperienza che tratteranno vari aspetti inerenti la gestione delle lesioni dello scafoide carpale. La mattinata formativa sarà dedicata alle discussioni e ai confronti. L’obiettivo del convegno sarà, quindi, quello di affrontare e discutere con una visione moderna ed alla luce degli attuali orientamenti scientifici, ciascuno dei singoli momenti di approccio a queste lesioni: dalla corretta diagnosi all’idoneo trattamento sia conservativo che chirurgico, tanto nelle fasi acute che negli esiti delle stesse. Verranno anche presentate le più consolidate procedure chirurgiche: dalle più classiche e diffuse sino alle microchirurgiche più sofisticate senza tralasciare lo spazio ancora oggi presente per l’approccio conservativo, l’importanza dei percorsi riabilitativi e l'apporto delle moderne terapie adiuvanti.