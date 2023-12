Terni, alla Casa delle Donne al via "Mandela Open", spazio aperto per giovani creativi

Secondo appuntamento per “Mandela Open” sabato 16 dicembre dalle ore 17,30 in poi in Via Aminale , presso la Casa delle Donne.

“Mandela Open” è uno spazio aperto a tutte e tutti creativi e creative under 35, che desiderano condividere i loro progetti e le loro proposte. Uno spazio libero di incontro e scambio creativo per giovani dove sperimentare e confrontarsi, divertirsi e stare insieme.

In questo secondo appuntamento si potranno vedere installazioni video, ascoltare musica e incontrare le autrici e gli autori.

Inoltre si metteranno le basi per il prossimo incontro, fissato per gennaio, che è aperto ai giovani creativi e alle idee che possono nascere nell’incontro e nella condivisione.

Progetto Mandela inaugura con questi eventi pubblici la nuova sede in Via Aminale dove è partner di Terni Donne insieme ad altre associazioni nella gestione dello spazio.

Nel suo 35° anniversario di attività nella città di Terni, Progetto Mandela ribadisce il suo impegno per la crescita culturale della città e in particolare dei suoi giovani con Open Mandela, dove dalla condivisione e lo scambio di idee potranno nascere nuove idee ed iniziative.

L’ingresso al “Mandela Open” è libero.