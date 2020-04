Addio alla maestra Manuela: «I tuoi insegnamenti restano nel nostro cuore»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI - Cordoglio per la scomparsa di, per trent'anni insegnante di scuola elementare, negli ultimi tempi, prima della pensione, in servizio alla Vittorio Veneto, molto attiva nella vita sociale e culturale della città.Centinaia i messaggi di cordoglio per laManuela, che ha scelto di liberarsi dalla malattia nel giorno della Liberazione."Arguta e allegra nella vita, lucida e coraggiosa nell'andarsene, per noi che abbiamo avuto la fortuna di starle accanto era amica di grande spessore umano e grande senso della dignità. Grazie Manuela di averci fatto compagnia in questo passaggio terreno" scrive una sua cara amica.Anche lala ricorda con affetto: "Vivrai sempre nei nostri ricordi e nei nostri cuori. Nei nostri occhi per sempre il tuo splendido sorriso". E poi il ricordo di chi ha avuto la fortuna di apprezzare le sue doti di insegnante: "Grazie maestra per aver trasmesso a generazioni di bambini la tua conoscenza, sensibilità e forza di spirito. I tuoi insegnamenti rimangono indelebili nel nostro cuore".