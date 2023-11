Terni, cade dalla bici in via Staderini: grave una donna

TERNI - E’ ricoverata in gravi condizioni dopo essere caduta dalla bicicletta con cui andava al lavoro.

Sull’incidente sono in corso indagini anche per capire il ruolo di una vettura parcheggiata a pochi metri di distanza dal luogo in cui la donna è stata trovata a terra.

L’incidente si è verificato in via Staderini, la strada che collega Campomicciolo al Matteotti.

La donna, 65 anni, per cause al vaglio della polizia locale, percorreva la strada quando è finita in terra battendo violentemente la testa.

Soccorsa dall’ambulanza del 118 è stata trasportata in ospedale con gravi lesioni. E’ ricoverata nel reparto di rianimazione con prognosi riservata.

Sul posto la polizia locale, che si è messa al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. A poca distanza una vettura che, seppure non danneggiata, sarebbe stata coinvolta nell’incidente. Ancora da accertare se l’impatto tra l’auto e la donna sia avvenuto prima della sua caduta a terra o se l’urto ci sia stato dopo l’impatto con l’asfalto.