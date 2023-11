Allerona, frontale con cinque feriti: i conducenti positivi a droga e alcol

ALLERONA - Il terribile frontale con cinque feriti avvenuto lungo la Sp49, ad Allerona, è stato causato dallo stato di alterazione dei conducenti delle due autovetture coinvolte.

Si tratta di una donna dominicana di 40 anni e di un 21enne orvietano che, hanno accertato gli investigatori dell’arma, si erano messi alla guida dopo aver assunto stupefacenti la donna e alcol il giovane.

Per entrambi sono scattate le denunce penali e il ritiro della patente di guida.

L’incidente si è verificato nella tarda serata di sabato nel comune di Allerona.

Una Lancia Y condotta dalla 40enne di origini sudamericane e una Volkswagen Polo alla cui giuda c’era un 21enne, con a bordo altri tre coetanei, si sono scontrate frontalmente.

Tutti e cinque gli occupanti nell’impatto sono rimasti feriti, per fortuna in condizioni non serie.

Tutti erano stati trasportati all’ospedale di Orvieto per le cure del caso.

Quella sera sul luogo dell’incidente erano giunti i carabinieri dei comandi stazione di Castel Giorgio e Castel Viscardo.

I militari si sono messi subito al lavoro per ricostruire la dinamica del frontale che avrebbe potuto avere conseguenze molto più serie. Sia i conducenti che i tre ventenni che erano nell’auto dell’amico, sono stati medicati in ospedale per le lesioni riportate.

Per la quarantenne alla guida della Lancia Y e il giovane conducente della Polo erano scattati gli accertamenti di rito per verificare le loro condizioni psicofisiche.

Sono stati sottoposti ad analisi ed è emersa le verità.

La donna è risultata positiva all’assunzione di sostanze stupefacenti mentre le analisi del giovane hanno restituito la sua positività all’assunzione di alcol.

Inevitabile il ritiro delle loro patenti e la denuncia penale.