Dopo le bordate di Riccardo Corridore contro la gestione del partito che hanno innescato la crisi politica aperta dal sindaco di Terni Stefano Bandecchi arrivano le dimissioni di Lorenzo Filippetti, segretario provinciale di Alternativa Popolare. «Con la presente il sottoscritto intende comunicare le proprie dimissioni da coordinatore provinciale di Alternativa Popolare. Tale decisione matura all’interno di una riflessione che vede venir meno i punti di condivisione politica e amministrativa. Elementi, questi, a fondamento dell’impegno profuso nello svolgimento dell’incarico ricevuto. L’amore per Terni e per il suo futuro saranno comunque il motore del mio impegno civico al di fuori del partito». Questo il contenuto della lettera che Filippetti ha inviato alla segreteria di Ap per comunicare le sue dimissioni. La decisione, che era nell'aria da giorni, arriva all'indomani della conferenza stampa di Corridore durante la quale il vicesindaco, e coordinare regionale di Ap, ha spiegato le ragioni della crisi politica in corso, puntando il dito più volte contro la gestione del partito a Terni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA