Un vero e proprio terremoto ieri ha scosso. In mattinata sono arrivate le dimissioni dell'assessore all'innovazione tecnologica, Alessandra Sardellitti e poco dopo le dichiarazioni del sindaco che chiede una verifica di maggioranza il cui esito è tutto da decifrare. Le dimissioni sono arrivate a seguito delle tante polemiche che l'hanno coinvolta. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, il caso delle immagini delle telecamere che avevano ripreso la sparatoria in via Aldo Moro avvenuta sabato scorso. Immagini fuoriuscite dal Ced (centro elaborazioni dati) diffuse da un membro della comunicazione dello staff del sindaco che aveva immediatamente rassegnato le dimissioni. Il bersaglio politico era diventato anche l'assessore al ramo per una sorta di "responsabilità oggettiva". Sia alcuni membri della stessa maggioranza di centro destra sia il centro sinistra erano pronti a chiedere una mozione di sfiducia nei suoi confronti. In realtà i rapporti all'interno della maggioranza che sostiene l'amministrazione Mastrangeli non sono stati mai buoni fin dall'inizio. La Sardellitti prima dell'elezione di Mastrangeli aveva fatto campagna elettorale per un altro candidato a sindaco: Mauro Vicano. Poi il sindaco, nella fase di ballottaggio, ha sottoscritto un accordo con la lista Vicano che lo ha sostenuto alle elezioni. Intesa mal digerita all'interno della coalizione di centro destra anche perché l'apporto di voti è stato ininfluente per l'esito, vista la vittoria schiacciante sull'altro antagonista Domenico Marzi. Fatto sta che la Sardellitti che proveniva dal centro sinistra (ex Pd) si è ritrovata in pochi mesi ad essere nominata assessore in una giunta di centro destra.