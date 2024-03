Frosinone, il video della sparatoria porta alla crisi. Il sindaco Mastrangeli: «Pronto a ogni soluzione». Sardellitti lascia, vertice di maggioranza

Questa volta la crisi è vera al Comune di Frosinone e a sancirla è il sindaco, Riccardo Mastrangeli. Mentre è in corso un vertice di maggioranza, è stato diffuso un documento nel quale il primo cittadino - eletto a giugno di due anni fa - afferma che «non può non prendere atto della complessità del quadro politico, attualmente presente, dell’amministrazione comunale». Ad aggravarlo c'è stata la vicenda del video uscito dagli uffici del Comune e finito su una testata giornalistica nazionale e poi rimosso. Alle dimissioni avvenute nello staff del sindaco (il collaboratore è anche corrispondente di quella testata), si sono unite quelle della contestata assessora all'innovazione tecnologica, Alessandra Sardellitti, poche ore fa.

Era stata Forza Italia, che chiedeva un cambio in giunta, a sollevare il caso dopo la diffusione del video puntando il dito, fra l'altro, proprio sulla Sardellitti anche se senza nominarla direttamente. «Si impone, a questo punto, una verifica a tutto tondo, delle forze e tra le forze che sostengono la maggioranza e la mia persona quale sindaco - ha aggiunto Mastrangeli - subito dopo la votazione sul bilancio, senza escludere alcuna soluzione».

Per il primo cittadino «Chiaramente, l’unico vero interesse rimane quello di centrare gli obiettivi del programma che non può subire rallentamenti o difficoltà di sorta per mancanza di maturità di alcuni amministratori».