«Penso che ci siano momenti nella storia di tutti i partiti in cui ci sono percentuali scoppiettanti e percentuali molto basse. La Lega ha fatto tanti di questi passaggi nella sua storia e credo che bisogna lavorare uniti e non bisogna mollare, ma lo dimostriamo ogni giorno», ha affermato il ministro Locatelli a margine del flashmob della Lega per i 40 anni del movimento, poi partito, a Palazzo Pirelli a Milano.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev