Terni, all'appello«Aiutiamo Margherita» rispondono in tanti: raccolto il denaro per comprare un mezzo attrezzato per la bimba

TERNI - «Aiutiamo Margherita».

L’appello per comprare un pulmino che possa agevolare il trasporto della bimba ternana affetta da una grave malattia è diventato virale.

Il grande cuore di tanti ternani e di decine di persone che da nord a sud, grazie all’associazione nazionale Salvagente Italia, hanno contribuito alla causa, ha permesso di raccogliere quasi 39mila euro in pochi giorni.

Il traguardo è a un passo perché per l’acquisto del pulmino attrezzato per Margherita servono 39mila 850 euro.

«Tutti insieme con un piccolo sforzo finale possiamo far sì che Margherita possa avere un mezzo di trasporto adeguato per lei e la sua famiglia» dice Alessandro Rossi, che con l’associazione I Pagliacci da anni sostiene Margherita e tutti i bambini che combattono con gravi patologie.

A chiedere aiuto sono stati Simone e Benedetta, i genitori della bimba, 4 anni appena compiuti.

Costretta a viaggiare con una serie di apparecchiature mediche salvavita difficili da sistemare nell’utilitaria di mamma e papà.

«Margherita - è l’appello raccolto e diffuso da Salvagente Italia - vive attaccata a un ventilatore meccanico e ha difficoltà a stare seduta, dunque occorre un mezzo idoneo che le permetta di viaggiare in sicurezza. La mamma e il papà sono due persone straordinarie. Lavorano a turno per poterla accudire a dovere, ma hanno perso tutto. Viaggiano su un’utilitaria che utilizzano per qualsiasi spostamento, anche quelli necessari per accompagnare la loro piccola all’ospedale che l’ha in cura, a diversi chilometri di distanza da casa. Proviamo a cambiare la loro vita, almeno in questo».

Da Terni l’appello della pagina social Squarke, con decine di volti e una voce sola: «Aiutiamo Margherita».

L’obiettivo ora è a un passo.