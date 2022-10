Terni, Al Secci Mariangela Vacatello inaugura la stagione della Filarmonica Umbra

Al via la quarantottesima stagione musicale organizzata dell’associazione Filarmonica Umbra. Il sipario si alzerà domani, venerdì 14 ottobre, alle ore 21 presso il Teatro Secci con il recital della pianista Mariangela Vacatello, napoletana ,ma perugina d’adozione attualmente docente di pianoforte presso il Conservatorio Morlacchi di Perugia e negli anni scorsi insegnante al Briccialdi di Terni. Mariangela Vacatello è una delle pianiste più apprezzate del momento, ha iniziato la carriera da giovanissima vincendo, a soli diciassette anni il secondo premio al concorso Liszt di Utrech; da quel momento ha collezionato altri riconoscimenti: al Concorso “F.Busoni” di Bolzano, “Van Cliburn” in Texas, “Top of the World” in Norvegia, “Queen Elisabeth” di Brussel, XVII Premio Venezia, The Solti Foundation Award, Premio della critica “Nino Carloni”, Rising Star The Gilmore.

Il programma del concerto di apertura della stagione ha in programma ”Vers la flamme” e la Sonata n.9 op. 68 “Messa nera” di Scriabin, incorniciati da una delle più belle sonate del repertorio pianistico di tutti i tempi, l’Appassionata di Beethoven, e dalla Sonata n. 3 in si minore op. 58 di Chopin. Un viaggio nell’800 pianistico per inaugurare la stagione della Filarmonica Umbra che proseguirà 28 ottobre con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, Francesco Di Rosa, direttore e oboe solista, Andrea Zucco fagotto ,Guglielmo Pellarin corno, Andrea Oliva flauto. Il programma è dedicato ai concerti per fiati di Mozart.

Il biglietto d’ingresso al concerto costa 12 euro quello intero e 10 il ridotto, riservato a chi ha più di sessantacinque anni. I giovani fino a 25 anni pagano 5 euro.