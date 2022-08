Arrone: musica barocca nell'antico convento di San Francesco

Proseguono gli appuntamenti organizzati nell’ambito dell’”Hermans festival Summer edition”, versione estiva della storica manifestazione nata nel 1995, dedicata ai concerti d’organo ed alla musica antica. La rassegna si snoda in diversi comuni della Valnerina: Arrone, Collescipoli, Montefranco. Questa sera nella bellissima cornice del convento antico di San Francesco ad Arrone, alle 21, concerto di musica barocca.

In programma : Stradella “Il più misero amante”, Cantata per Soprano e basso continuo, Locatelli Sonata in Sol Maggiore n 4 op. II per traversiere e basso continuo, Bernabei “Dal Regno d’amore” Cantata per Soprano e basso continuo, Carissimi, “Scrivete occhi dolenti”, Cantata per Soprano e basso continuo, Nardini Sonata in Sol Maggiore per traversiere e basso continuo, Vivaldi “All’ombra di sospetto”, Cantata per Soprano, traversiere e basso continuo.

A suonare saranno Lucia Casagrande Raffi, soprano specializzata nel canto e nel repertorio barocco insieme a Fabio Ceccarelli, traversiere, Alessandra Montani, violoncello, Fabio Ciofini, clavicembalo.

L’ingresso al concerto è gratuito.