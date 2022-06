I solista dell'orchestra La Fenice suonano a palazzo Fabrizi

Musica nei cortili per la stagione estiva organizzata dall’Araba Fenice; giovedì 30 giugno alle 18, nel chiostro di palazzo Fabrizi, all’angolo tra via Cavour e via Fratini, sono di scena i Solisti dell'Orchestra della Fenice di Venezia. Il Pianista ospite sarà la ternana Moira Michelini che insieme al Quartetto Dafne eseguirà il Concerto in Fa minore di J.S.Bach. I membri del quartetto fanno tutti parte stabilmente dell’orchestra del Teatro La Fenice e affiancano al proprio lavoro presso il teatro veneziano la passione per il repertorio quartettistico. Il Quartetto nasce nel 2019 ma ha già all’attivo numerosi concerti per importanti istituzioni musicali italiane e non solo quali: Musikamera di Venezia, Associazione Mariani di Ravenna, Società dei Concerti di Trieste, Vicenza in lirica, Perugia Classica, Associazione Domenico Scarlatti, Teatro La Fenice.

L’ingresso al concerto è a offerta, a partire da cinque euro. Gli organizzatori hanno così voluto offrire ai ternani appuntamenti di alto livello permettendo a tutti di gustare buona musica al fresco dei cortili degli antichi palazzi nobiliari.